رياضة | الأهلي يتحفظ على ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحفظ على ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحفظ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعاقد مع محمد مجدي "قفشة" صانع العاب بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويرى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي أن التعاقد مع قفشة في هذا التوقيت غير مجدي للفريق في ظل تواجد أكثر من لاعب يقوم بدوره في الفريق مثل ناصر ماهر وصالح جمعة والعائد من الإعارة عمار حمدي.
وكانت أنباء قوية قد ترددت في الأيام القليلة الماضية عن رغبة الأهلي في ضم قفشة، لكن الجهاز الفني للفريق الأحمر لوجود أكثر من لاعب في نفس المركز.