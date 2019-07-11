رياضة | الأهلي يتحفظ على ضم نجم بيراميدز

ويرى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي أن التعاقد مع قفشة في هذا التوقيت غير مجدي للفريق في ظل تواجد أكثر من لاعب يقوم بدوره في الفريق مثل ناصر ماهر وصالح جمعة والعائد من الإعارة عمار حمدي.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الأيام القليلة الماضية عن رغبة الأهلي في ضم قفشة، لكن الجهاز الفني للفريق الأحمر لوجود أكثر من لاعب في نفس المركز.