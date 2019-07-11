رياضة | سفير الجزائر بمصر: أتمني مساندة الجمهور المصري بالسويس للخضر أمام الأفيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير الجزائر بمصر: أتمني مساندة الجمهور المصري بالسويس للخضر أمام الأفيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، الجمهور المصري بالسويس بتشجيع الخضر في مباراة اليوم أمام كوت ديفوار.



ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري في السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.



وقال العرباوي إنه يتمني مساندة الجمهور المصري بالسويس للخضر في لقاء اليوم أمام الأفيال، مثلما فعلوا مع المنتخب التونسي في مباريات دور المجموعات بكان 2019.