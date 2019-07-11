رياضة | الجبلاية تتحدى: فتح باب القيد المحلي 29 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تتحدى: فتح باب القيد المحلي 29 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدًا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرًا إضافيًا بناء على طلب الاتحاد المصري.

ويأتي ذلك رغم مطالبة الأهلي بفتح القيد المحلي قبل انتهاء مباريات الدوري يوم 28 يوليو بمباراة القمة بين القلعة الحمراء والزمالك.