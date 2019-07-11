رياضة | الإسماعيلي يريد "شروط" الأهلي لضم أحمد علاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يريد "شروط" الأهلي لضم أحمد علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا رسميًا من النادي الإسماعيلي، للتعاقد مع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أوصى بالاستغناء عن اللاعب نظرًا لعدم ظهوره بشكل جيد الموسم الحالي ولم يشارك معه في أي مباراة، خلال الموسم الماضي.