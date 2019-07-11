رياضة | الكشف عن موعد انتظام مجدي قفشة في تدريبات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انتظام مجدي قفشة في تدريبات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل.

وكان قفشة قد غاب عن تدريبات الفريق التي انطلقت في ٢٥ من يونيو الماضي، بسبب خضوعه لعملية جراحية للتخلص من فتق اربي.

ويؤدي قفشة برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الحالية على هامش معسكر بيراميدز في الإسكندرية على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد غد السبت.