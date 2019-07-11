رياضة | الزمالك يطالب بإلغاء قرار استبعاده من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب بإلغاء قرار استبعاده من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك بإلغاء القرار الذي اتخذه المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم والمتعلق بعدم مشاركة الزمالك في البطولة العربية.

ويتمسك مسئولو الأبيض بخوض سباق البطولة في الموسم المقبل إلى جانب المشاركة في دوري الأبطال الافريقي كما حدث في الموسم الجاري والذي شهد المشاركة في الكونفدرالية الافريقية إلى جانب البطولة العربية.



ويعتمد مسئولو الزمالك على زيادة القائمة إلى 35 لاعبًا وهو ما يتيح الاستفادة من جميع المقيدين في المشاركة بكل البطولات المحلية والقارية وتحقيق أكبر استفادة فنية ومالية.



وكان الزمالك قد ودع البطولة العربية في الموسم الجاري على يد فريق الاتحاد السكندري من الدور ربع النهائي للبطولة ويسعى الفريق للتعويض في النسخة الجديدة وحصد اللقب.