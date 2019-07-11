رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم موقفه النهائي من رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم موقفه النهائي من رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة جديدة من العيار الثقيل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الموقف النهائي لمسئولي نادي مانشستر يونايتد، من نجم الفريق التشيلي أليكسس سانشيز وذلك خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية .

وذكرت صحيفة " MEN " ، أن نادي مانشستر يونايتد سيقوم بالإبقاء على ألكيسس سانشيز الموسم المقبل ، وذلك في ظل عدم وجود أندية ترغب بضمه .

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ويعد راتب سانشيز هو العقبة الكبرى في رحيله لأي نادي، حيث يتقاضى اللاعب أكثر من 2 مليون يورو في الشهر الواحد .

وكان سانشيز قد إنضم الى مانشستر يونايتد يناير 2018 قادماً من أرسنال ، وخاض مع الشياطين الحمر 45 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9 آخرين .