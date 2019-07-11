رياضة | مفاجأة.. أجيري لم يخطر بإقالته من تدريب الفراعنة

ينتظر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وصول خطاب رسمي من جانب الاتحاد المصري، يفيد بإقالته بشكل رسمي من تدريب الفراعنة.

ولم يتلق أجيري، أي خطابات رسمية تفيد برحيله حتى الآن، والاكتفاء بما تم إعلانه بشكل شفوي من جانب هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق.

وتواجه الجبلاية، أزمة كبيرة في حال عدم إرسال خطاب رسمي بالإقالة للمدير الفني، قبل مرور 20 يوما، حيث سيصبح مطالب بسداد الشرط الجزائي، حيث ينص العقد أنه في حالة إنهاء العقد بين الطرفين قبل مرور عام لا يحق للمدير الفني بمطالبة الشرط الجزائي.

ومن المنتظر أن يقوم اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئاسة الجبلاية، بإرسال جواب رسمي قبل المدة المحددة من مرور العام.

وكان هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق، أعلن عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب الخروج من ظور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.