طبيب عموري يكشف الفشل الذريع للجهاز الطبي في الهلال

كشفت تقارير صحفية، أن طبيب لاعب الهلال عموري، منح الضوء الاخضر للاعب للمشاركة في المباريات بشكل كامل، بعد شفاءه التام من اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في بداية الموسم الماضي.

وأكد الطبيب الذي قام بالعملية الخاصة لعموري في برشلونة أن عمر قادر على اللعب من اليوم لمدة 90 دقيقة كاملة دون أي مشكلة.

وأرسل الطبيب التقارير الخاصة بعموري للجهاز الطبي في الهلال موضحاً بأن عموري أصبح جاهز بدنياً للمشاركة، حيث قرر الجهاز الطبي في الهلال اجراء اختبارات بدنية قاسية للتأكد من جاهزية وسلامة اللاعب، وسيخضع اللاعب لها في اليومين القادمين في معسكر النمسا.

ويعتبر هذا الخبر بمثابة الصاعقة على الجهاز الطبي في الهلال، الذي أثبت فشله الذريع منذ قدومه، حيث أكد جاهزية اللاعب فيما كان الجهاز الطبي يرى بأن عموري يحتاج الى شهرين للعلاج، وقد واصل الجهاز فشله امتداداً من الموسم الماضي، حيث لم يتمكن من معالجة نواف العابد بشكل كامل، وتأخر كبير في علاج سلمان الفرج وعبدالله عطيف، وغيرهم وقد كانت عيادة الهلال مليئة بالإصابات الغريبة والتي تأخذ وقتاً غير طبيعي للعلاج.