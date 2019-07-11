شكرا لقرائتكم روما يظفر بخدمات الاسباني لوبيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ ساعتين في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 14:58

انتقل حارس مرمى فريق بيتيس إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم باو لوبيس إلى صفوف روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024، مقابل 23,5 مليون يورو بحسب ما أعلنه الناديان.



وانضم لوبيس إلى صفوف بيتيس إشبيلية الموسم الماضي، قادما من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014، وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام الإنكليزي.

وقال لوبيس، الذي لعب 32 مباراة مع بيتيس إشبيلية الموسم الماضي، في شريط فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "من المستحيل تقريباً قول لا لناد مثل روما. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".

وخاض لوبيس (24 عاما) مباراته الدولية الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ضد البوسنة عندما دخل بديلاً لحارس مرمى تشلسي الإنكليزي حالياً كيبا أريثابالاغا.