شكرا لقرائتكم السنغال تنهي مغامرة بنين.. ونيجيريا تبعد جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 13:32

أنهت السنغال مغامرة بنين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز عليها في الدور ربع النهائي الذي شهد إقصاء نيجيريا لنظيرها جنوب أفريقيا بهدف متأخر، والذي كان أخرج مصر المضيفة.



وفي مباراتين بالعاصمة المصرية، فازت السنغال على بنين 1-صفر على ستاد 30 يونيو، بينما حققت نيجيريا الفوز 2-1 على جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة، الملعب ذاته الذي شهد إقصاء منتخب "بافانا بافانا" منتخب الفراعنة السبت. ودفع لاعبو المنتخب جنوب إفريقيا "ثمن" ما قاموا به، بتشجيع آلاف المصريين في المدرجات لصالح نيجيريا.

وفي مباراتي نصف النهائي تقاما الأحد، تلاقي السنغال الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر اليوم الخميس، بينما ستواجه نيجيريا الفائز من اللقاء المرتقب بين الجزائر وساحل العاج، وبلغت السنغال نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما كانت مصر أيضا مضيفة، بفضل هدف إدريسا غوييه (70).

من جهته، قال مدرب السنغال آليو سيسيه الذي يأمل في قيادة المنتخب الأفضل تصنيفا إفريقيا بحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، الى لقبه الأول في البطولة، "في هذه المرحلة، أي كان قادر على الفوز على أي كان. أتينا الى هنا بطموح خوض سبع مباريات، وسنلعبها. نريد خوض النهائي".