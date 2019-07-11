شكرا لقرائتكم مدرب منتخب بنين: فخور في اللاعبين.. والتحدي كان كبيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 13:15

أكد المدير الفني لمنتخب بنين الفرنسي ميشيل دوسييه، أنه يشعر بالأسف بعد الخسارة من السنغال بهدف من دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.



وقال دوسييه في مؤتمر صحافي عقب المباراة ، إنه فخور في لاعبي فريقه، الذين قدموا مستوى جيدًا طوال فترة البطولة، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة له أن يلعب مع أكبر المنتخبات في أفريقيا، مشيرًا إلى العزيمة الكبيرة التي تحلى بها لاعبيه، من أجل الاستمرار أكثر من ذلك في المسابقة.

وشدد دوسييه، على قوة المنتخب السنغالي، ووجود لاعبين كبار به قادرين على قلب الأمور لصالحهم، وعلى رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنكليزي.