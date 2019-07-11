شكرا لقرائتكم موعد مران الزمالك قبل مواجهة امونيا الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادي الزمالك بقيادة خالد جلال مرانه اليوم في الرابعة والنصف عصرا بملعب بلاندري بمنطقه أجروسي الجبلية في قبرص وذلك استعدادا للقائه الودي غدا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي.

وتعد ودية الزمالك مع أمونيا بمثابة آخر وديات الفريق الأبيض في معسكره الخارجي بقبرص حيث ستعود البعثة البيضاء إلي القاهرة يوم السبت المقبل استعدادا لخوص مباريات الدوري المتبقية للفريق أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي المقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر والتي ستنتهي يوم ١٩ من شهر يوليو الجاري.

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وكان قد خاض الأبيض 3 وديات في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي.