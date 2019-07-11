شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف الأهلى من ضم قفشة فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم محمد مجدي قفشة نجم بيراميدز بالانتقال للنادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد. الخليج 365 تواصل مع مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، والذي أوضح حقيقة رغبة الأهلى في ضم قفشة بالوقت الحالى، فى ظل رغبة اللاعب الشديدة فى ارتداء القميص الأحمر. Advertisements وقال المصدر لسوبر كورة :"قفشة لاعب جيد ولكنه خارج حساباتنا فى الوقت الحالى نظراً لوجود تخمة فى نفس مركزه بقائمة الأهلى فهناك صالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان وعمار حمدي، وبالتالي فليس من المنطقى أن نضم صانع العاب محلي أخر غير هؤلاء" وكشف الخليج 365 احتياجات الأهلى من بيراميدز حال التعامل فى الميركاتو القادم وهى ستكون فى خط الدفاع، وستنحصر بين الثنائي أحمد أيمن منصور وعلي جبر، خاصة أن هذا المركز يحتاج لدعم فى الأهلى بلاعب أو اثنين.

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