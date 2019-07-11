شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 .. ودية جديدة بمعسكر اسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، يخوض الأهلي اليوم الخميس مباراة ودية ضد فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019، وستقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وإسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو التي تبعد عن مقر إقامة الفريق حوالي نصف ساعة.

وخاض الأهلي مباراة ودية يوم الاثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وفاز بنتيحة تسعة أهداف دون مقابل.

أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا للأنجولي جيرالدو بعد وصوله أمس الأربعاء لمعسكر الفريق ، يخضع جيرالدو لتدريبات بدنية وأحمال محددة للارتقاء بالنواحي البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، كان جيرالدو قد حصل على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر حاليا قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ،تدريبات بدنية إضافية على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم ، أداها محمود وحيد ، ظهير أيسر الفريق ، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، وخاض اللاعب فقرات بدنية متنوعة لتجهيزه بشكل مناسب بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال المران الصباحي على تنفيذ العديد من الفقرات الخططية بالمران وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة بالكرة مع التركيز على الاختراق من العمق لإنهاء الهجمات بشكل سليم. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، طالب فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئيين لكرة القدم المتقدمين للاختبارات التحلي بالثقة والشخصية القوية، وعدم الخوف أو الشعور بالرهبة، وأكد مبروك أن الاختبارات ستكون على عدة مراحل. Advertisements أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، كما نبه على ضرورة التحلي بالطموح والأمل الكبير في أن يكون هناك ثقة لإعداد لاعبين كبار وأحد نجوم الأهلي في المستقبل، مشدداً على أن امتلاك الشخصية القوية منذ الصغر يساهم بقوة في تكوين لاعب مميز ، الجميع بضرورة الالتزام بالحضور بالملابس الرياضية وأحذية كرة القدم، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة سنية. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019، وأوضح مبروك أن الاختيارات ستكون بناء على المستوى الفني والبدني لكل لاعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الجانب الأخلاقي، وشدد على أنه لن يكون هناك أي مجال للوساطة أو المجاملات، مؤكداً أنه لن ينضم للأهلي إلا من يستحق ارتداء الفانلة الحمراء. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، تلقى النادي الأهلي خطاب رسمي من الاسماعيلي لشراء أحمد علاء مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويعد أحمد علاء على رأس المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الميركاتو الصيفي القادم، بعد خروجه من حسابات جهاز الكرة بالنادي. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، وذلك بعدما أرسل الأهلى قد أرسل عرضاً رسمياً للإسماعيلي لشراء مدافعه محمود متولى، بعد رفض اللاعب تمديد عقده، ليصبح اللاعب قريباً من الرحيل عن قلعة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذي يفضل متولى الإنتقال للأهلى بعد توقيعه رغبة بهذا المعني. أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، نجح مسئولو النادى الاهلى فى التعاقد مع اللاعبة الامريكية شاكيلا نان لتدعيم فريق كرة السلة سيدات بالنادى فى الموسم الجديد . أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى تعاقد الأهلي مع اللاعبة تم لمدة موسم واحد، وتم اختيارها من بين 3 محترفات كن مرشحات للانضمام لصفوف الفريق. وقبل ظهور المحترفة فى تدريبات الفريق نرصد اهم ما قدمته اللاعبة فى الدورى اللبنانى قبل الانتقال للقلعة الحمراء . أخبار الأهلي اليوم الخميس 11 - 7 - 2019 ، لعبت شاكيلا فى الدورى الألماني وحققت بطولة الكأس 2018 ، كما لعبت بالدورى اللبنانى وحققت لقب الدورى الموسم المنقضى 2019 وحققت اللاعبة فى الدورى اللبنانى جائزة أفضل لاعبة وافضل محترفة وافضل مسجلة ريباوند الموسم الماضى حيث سجلت اعلى ريباوند موسم 2019



