شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز ملف إيقاف كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قيام مسئولو القلعة البيضاء، بتجهيز ملف كامل، ضد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لتقديمه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بإيقاف اللاعب فى الفترة المقبلة.

ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولي الزمالك، قائمة حيث يمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادي، ساعيا لفسخ تعاقده فى ظل وجود خلاف بينه وبين مسئولو القلعة البيضاء، حول قيمة عقده السنوى، ورغبته فى زيادة العقد.

وقام مسئولو الزمالك بتجهيز كافة الأوراق التى تؤكد صحة موقف النادي الأبيض فى أزمة كهربا ومنها سداد مستحقات اللاعب كاملة وفقا للعقد وما يثبت إمتناعه عن حضور التدريبات دون أذن.

ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقا لتأكيدات اللاعب ووالده ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.