شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر فتح باب القيد 29 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الجارى موعداً لفتح باب القيد المحلي، استعدادا للدورى الجديد 2019 / 2020. كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصرى. ويجهز اتحاد الكرة خطاباً لإرساله لجميع أندية الدورى الممتاز لتسوية الديون المستحقة عليها لخزينة الجبلاية، كى يتم السماح لها بالقيد. Advertisements وأرسل الأهلى خطاباً لاتحاد الكرة أمس طلب خلاله 3 أشياء هى: 1- فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي و بالتالي قيدها في القائمة الأساسية فى الاتحاد الأفريقى، وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020. 2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادى الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة. 3. اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية أمس 10/7/2019.

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