شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد رباعى بطولات أفريقيا.. والمصري يشارك بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة بشكل رسمى على الأندية المصرية الأربعة المقرر مشاركتها فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد 2019 / 2020، وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى.

وتأكد بشكل رسمى مشاركة النادى المصرى فى الكونفدرالية الافريقية بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى، حيث سينتهى كأس مصر فى سبتمبر المقبل لذا فضل اتحاد الكرة إشراك رابع الدورى فى الكونفدرالية حتى يتسنى له القيد قبل 31 يوليو الجارى.

بينما لم يحدد اتحاد الكرة مصير الزمالك وبيراميدز من المشاركة فى دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يتحدد ذلك بنهاية الدورى يوم 28 يوليو الجارى.

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وأرسل الأهلى خطاباً لاتحاد الكرة أمس طلب خلاله 3 أشياء هى:

1- فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي و بالتالي قيدها في القائمة الأساسية فى الاتحاد الأفريقى، وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.

2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادى الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة.

3. اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية أمس 10/7/2019.