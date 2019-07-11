شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد أولوياته لدعم صفوفه من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادى الأهلى احتياجاتهم من بيراميدز لتدعيم الفريق بلاعبين منه ، بعد إعلان إدارة بيراميدز استعدادها للتعاون من الأهلى وجميع الأندية خلال الفترة المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي ديسابر.

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وقال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365" :"فى حالة التعامل مع بيراميدز ستكون أولويتنا التعاقد مع مدافع، والأمر منحصر بين الثنائي أحمد أيمن منصور وعلي جبر الذين كانوا قريبين من الإنتقال الينا فى وقت ماضي، خاصة وأن هذا المركز يحتاج لدعم فى الأهلى بلاعب أو اثنين"

وأضاف المصدر أن نبيل دونجا يأتى فى المرتبة الثانية لتدعيم الوسط الأحمر، كاشفاً أن بيراميدز يرغب فى التعاقد أيضاً مع أكثر من لاعب داخل النادي وهو ما أكده أكثر من وسيط بين الناديين.