شكرا لقرائتكم 166 مليون جنيه شرط الزمالك لرحيل طارق حامد .. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط نادي الزمالك، الحصول على 10 ملايين دولار، ما يعادل 166 مليون جنيه مصرى نظير الموافقة على رحيل طارق حامد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. هدف طارق حامد فى الانتاج الحربى طارق حامد وساسي اتحاد جدة يسعى للحصول على خدمات طارق حامد طارق حامد .. وشهدت الساعات الماضية، تلقى نادي الزمالك، عرضا رسميا من نظيره اتحاد جدة السعودى للحصول على خدمات طارق حامد خلال الميركاتو الصيفى. وكشف مصادر أن عرض اتحاد جدة يقضى بانتقال طارق حامد للنادي السعودي نظير سداد 2 مليون دولار للقلعة البيضاء، وهو ما رفضه مجلس إدارة النادي. Advertisements طارق حامد الزمالك يرفض رحيل طارق حامد وأعلن مصدر مطلع بالزمالك، أن مجلس الإدارة يرفض رحيل طارق حامد بمبلغ أقل من 10 ملايين دولار، نظير بيعه نهائيا، سواء لنادي اتحاد جدة أو أى نادي آخر يسعى للحصول على خدماته. طارق حامد جماهير الزمالك ترفض التفريط فى طارق حامد وترفض جماهير الزمالك رحيل طارق حامد نهائيا خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لكونه عنصر أساسى بالقلعة البيضاء، حيث قام الجمهور بعمل هاشتاج "طارق حامد مش للبيع" فور وصول العرض السعودى للاعب القلعة البيضاء. ورغم تلميح مسئولو الزمالك، لرفض بيع طارق حامد لكن كشفت الكواليس وجود ترحيب ببيعه حال وصول العرض المادى لرقم مناسب يحقق استفادة مادية كبيرة للنادي، خاصة أن اللاعب يرحب بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف. طارق حامد

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