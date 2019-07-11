شكرا لقرائتكم محمود عبد الغني مترجما للمدير الفني الجديد لطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش في التعاقد بشكل رسمى مع البرازيلى سيرجيو فارياس مديراً فنياً للفريق فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق. وأسند مجلس إدارة النادي مهمة المترجم فى جهاز البرازيلى سيرجيو فارياس للمهندس محمود على عبد المغنى ليتولى مسئولية الترجمة للمدرب الجديد ووصل سيرجيو فارياس صباح اليوم، الخميس، لمطار القاهرة برفقة ستيفانو إمبكياجلزون مدرب الاحمال الجديد ووكيلى أعمال المدرب أحمد وجدى وأحمد سمير لإنهاء ترتيبات توقيعه لتدريب الطلائع. Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عبد الغني مترجما للمدير الفني الجديد لطلائع الجيش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.