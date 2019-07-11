نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا .. مباراة جنونية وتأهل نيجيريا

نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا، يخوض الجنوبي الأفريقي مباراة ربع النهائي على ستاد القاهرة الدولي أمام منتخب نيجيريا بعد تأهل كل منها إلى هذا الدور الحاسم للانتقال إلى نصف النهائي، ولذلك يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الآخر ومواصلة البطولة وصولاً إلى الدور النهائي.

قال جرونوت روهر المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، أن النسور خاضوا المران وفقاً لخطة جديدة، والذي تأهل بعد هزيمة الفراعنة بهدف قاتل، ولذلك يسعى الفريق إلى تحقيق التقدم، مما يعمل على إسعاد الجماهير النيجيرية، خصوصًا مع قوة الفريق المقابل بدنيًا وإداريًا وفنيًا.

نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا

نيجيريا جنوب أفريقيا 2 1

وسيقوم المنتخب الفائز في مباراة الليلة التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة على مواجهة الفائز في مباراة الجزائر وكوت دي ديفوار والتي تقام ضمن دور الثمانية يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ويسعى منتخب نيجيريا لاستعادة مجده الكروي في البطولة من خلال إظهار أبرز ما لديه من قوة.

تشكيل الرسمي لمنتخب نيجيريا: أكيبي – نديدى – إيتيبو – شوكويزى – أوازيم – إيكونج – أوميريو – كولينز فاي – أحمد موسى – ايجالو – ايوبي.

وقال أليكس أيوبي نجم منتخب نيجيريا وآرسنال الإنجليزي خلال لقاء صحفي مع كبرى الجرائد، أنه حزين للغاية بسبب خروج الفراعنة من مواجهات الدور السادس عشر خروجا سريعا، وأن مصر المستضيفة للبطولة عملت على تحسين كل شئ واستقبلت الوافدين احسن استقبال، ويسعى اللاعب إلى قيادة فريقه للوصول إلى النهائي ورفع اسم بلاده، وتحقيق هذا اللقب يعد أهم وأكبر طموحاته وطموحات اللاعبين.

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يبدأ الشوط الأول من اللقاء خلال الدقائق القليلة المقبلة، ويتابع مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا كافة المصريين.

بداية الشوط الأول من المباراة الحافلة بالمفاجآت

بداية الشوط الثاني

نهاية المباراة.

قدمنا لكم نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا.