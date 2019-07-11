"كاس" ترفع الإيقاف عن نائب رئيس الوزراء الروسي

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المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الخميس رفع الإيقاف عن فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتعرض موتكو للإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط أولمبي في كانون أول/ديسمبر 2017 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لدوره في برنامج تعاطي المنشطات الممنهج بين الرياضيين في روسيا، وهو ما ألقى بظلاله على أولمبياد سوتشي 2014 حيث كان موتكو يتولى منصب وزير الرياضة في ذلك الحين.

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وأوضحت (كاس) في حكمها أنه تم رفع الإيقاف عن موتكو لأنه ليس رياضيا أو مدربا أو مسئولا بإحدى الفرق الرياضية الروسية وبالتالي هو ليس في موضع سلطة اللجنة الأوليمبية الدولية.

وتم حرمان روسيا من المشاركة في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي 2018 بسبب المنشطات، لكن تم السماح لـ168 رياضيا روسيا بالمشاركة تحت العلم الأولمبي.