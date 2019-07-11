الان تتابع لماذا رفض قائد أرسنال السفر مع فريقه إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
أعلن نادي ارسنال الإنجليزي، اليوم، أن قائده الفرنسي لوران كوتشيلني، رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من المفترض أن يسافر كوتشيلني، 33 عاما، مع أرسنال إلى أمريكا، اليوم، لكنه رفض ذلك.
وذكر أرسنال في بيانه: “لوران كوتشيلني رفض السفر إلى أمريكا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.. نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، والتي هي ضد قواعدنا الواضحة”.
وأردف البيان: “نأمل أن يتم تسوية هذه المسألة ولن نعلن عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن”.
ويمتد عقد كوتشيلني مع ارسنال لعام واحد بعدما شارك في 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي.
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