شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مشواره من ربع النهائي.. الاتحاد الدولي لليد يعلن نظام كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد «IHF»، رسميًا عن نظام بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية، والتي يشارك فيها الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ممثلا عن أفريقيا.

وجاء النظام الذي تم إعلانه كما يلي:

أولا :- عدد الفرق المشاركة (10) وهي: –

1 – الزمالك المصرى «بطل أفريقيا».

2 – الوحدة السعودى «المستضيف».

3 – برشلونة الإسبانى «حامل اللقب».

4 – الدحيل القطرى «بطل آسيا».

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5 – فاردار المقدونى «بطل أوروبا».

6 – نيويورك سيتى الأمريكى «بطل أمريكا الشمالية».

7 – تاوباتي البرازيلى «بطل أمريكا الجنوبية».

8 – جامعة سيدنى الأسترالى «بطل أستراليا».

9 – كييل الألمانى «مشارك بدعوة».

10 – مضر السعودى «مشارك بدعوة».

ثانيا نظام البطولة:

نظام خروج المغلوب وسيقام الدور التمهيدى بمواجهات: «سيدنى الأسترالى ضد كييل الألمانى» و«مضر السعودى ضد نيويورك سيتى الأمريكى».. والفائز من المباراتين ينضم للفرق الستة الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في مونديال الأندية من دور الـ 8 يوم 28 أغسطس المقبل.. حيث يلتقي مع الفائز من مباراة سيدني الأسترالي وكييل الألماني في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية.