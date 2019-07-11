شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يشيد بمعسكر الأهلي في إسبانيا ويؤكد: هدفنا التتويج بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق داخل معسكره الحالي بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وقال إن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كان موفقا للغاية في اختيار مكان المعسكر الذي يعد نموذجيا في كل شيء، نظرا لتوافر كافة الإمكانات التي تساعد على النجاح من حيث المناخ المثالي والإقامة المميزة والتنقلات السريعة وجودة أرضية ملعب التدريبات وتوافر الأدوات في الجيم، وهو ما يساعد الجهاز الفني على استكمال برامجه التأهيلية استعدادا للمرحلة القادمة.

وأضاف المدرب العام للأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن أهداف المعسكر الحالي تختلف عن طبيعة المعسكرات المعتادة التي تستهدف إعداد اللاعبين للموسم الجديد، فهذا المعسكر يأتي خلال استكمال الأهلي للموسم الحالي وأمامه مباراتان حاسمتان في بطولة الدوري، ولهذا يسعى الجهاز للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى من اللياقة البدنية والفنية من خلال تكثيف التدريبات قبل مواجهة المقاولون المقبلة.

وأوضح يوسف أن الأهلي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف المرحلة، مشددا على أن الجهاز الفني وضع برنامجا متكاملا خلال فترة المعسكر يعمل من خلاله على أكثر من اتجاه؛ سواء من الناحية البدنية أو الخططية والمهارية، مع استكمال النواقص التي يحتاجها كل لاعب على أن يتخلل البرنامج إقامة عدة مباريات ودية متدرجة المستوى لتحقيق أهداف محددة.

وشدد المدرب العام على أن الجهاز الفني لا يهمه في المقام الأساسي نتيجة المباريات التحضيرية أثناء فترة المعسكر، ولهذا استهل الأهلي ودياته في إسبانيا بمواجهة فريق سوكر سمارت وفاز عليه بتسعة اهداف نظيفة، مؤكدا أن النتائج ليست مهمة هنا؛ لأن الجهاز الفني لديه أهداف أخرى من وراء هذه المباراة أهمها رؤية أكبر عدد من اللاعبين مع الوقوف بشكل مبدئي على بعض النواقص التي يحتاجها الفريق وغيرها من الأمور الفنية التي يسعى الجهاز من ورائها للوصول باللاعبين إلى قمة المستوى الفني والبدني مع نهاية فترة المعسكر.

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واستكمل محمد يوسف الحديث عن المباريات الودية، وقال إن الفريق سيخوض اليوم الودية الثانية أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي وهي بالتأكيد ستكون أقوى من مباراة سوكر سمارت وسيتم من خلالها تنفيذ رؤية وأهداف معينة للجهاز، ومن بينها منح بعض اللاعبين فترة مشاركة أطول وسط احتكاك قوي للوقوف على مستوى الفريق بدقة وعلاج السلبيات والبناء على الإيجابيات خلال الفترة المتبقية من عمر المعسكر.

وأوضح المدرب العام أن الأهلي سيخوض اليوم المران الصباحى قبل مواجهة نيو بورت كاونتي، على أن يشتمل على جزء فني وخططي محدد، مع تخفيف الحمل البدني استعدادا لهذه المباراة التي يأمل الجهاز الفني الاستفادة منها دون الخروج بإصابات تؤثر على إعداد الفريق للارتباطات الرسمية المهمة المقبلة.

وانتقل محمد يوسف للحديث عن انضمام اللاعبين الدوليين للمعسكر يوم السبت المقبل، وقال إن تواجدهم في إسبانيا مهم للغاية لاستكمال عناصر الفريق وانسجامهم سريعا في خطة الإعداد مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيجلس معهم فور وصولهم لتوضيح أهمية المرحلة الحالية ومحو آثار الخروج من بطولة أفريقيا والانخراط سريعا في أجواء المعسكر.

وأشار المدرب العام إلى أن لاعبي الأهلى الدوليين لديهم من الخبرة ما يكفي لتجاوز أي شيء، وقال إن كرة القدم لا تتوقف عند الانتصارات أو الانكسارات واللاعب المحترف هو الذي يعيش بتوازن نفسي ولا ينتشي كثيرا عند التتويج ببطولة أو ينكسر عند الخسارة في أخرى، وبالتأكيد مر أسبوع أو أكثر على خروج منتخب مصر من كأس الأمم، ولابد من غلق هذه الصفحة للتفكير فيما هو قادم.

وأكد يوسف أن الأهلي مقبل على مرحلة صعبة ولديه مباراتان غاية في الأهمية يحسمان بطولة الدوري ومجهود موسم شاق وعنيف يعتبره الجميع موسما استثنائيا في كل شيء، واللاعبون الدوليون يعلمون ذلك بالتأكيد ولديهم تجارب كثيرة ومخزون تراكمي من الخبرات يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة بسرعة.

و تحدث المدرب العام عن مسئوليات الأهلي الكثيرة والمنافسات المتعددة التي يخوضها الفريق على الصعيدين المحلي الأفريقي، وقال إن الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة ولا تقبل بغير التتويج بكل البطولات، مؤكدا أن الجهاز الفني يعلم ذلك جيدا، لهذا فالجميع هنا في إسبانيا يسابقون الزمن لتأهيل الفريق والصعود بالمنحى الفني لقمته من أجل الوصول إلى الهدف المحدد من المرحلة الحالية والتتويج ببطولة الدوري.

واختتم المدرب العام حديثه برسالة لجماهير الأهلي، مؤكدا أنها الشريك الأساسي في كل النجاحات والبطولات التي يحققها الفريق، مطالبا الجماهير بدعم الفريق ومساندته في الفترة المهمة المقبلة من أجل التتويج ببطولة الدوري وإسعادهم على كافة المستويات المحلية والقارية.