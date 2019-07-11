شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» ترحب بمشجعي الجزائر وتوضح إمكانية حضورهم المباريات بجواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت شركة «تذكرتي» بيانًا للترحيب بالمشجعين الجزائريين القادمين إلى مصر لمؤازرة منتخب بلادهم، الذي يخوض اليوم مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

وجاء البيان كالآتي: «ترحب شركة تذكرتي أشد الترحيب بجميع الأشقاء الجزائريين القادمين إلى بلدهم الثانى مصر لتشجيع المنتخب العربى الجزائرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة، والذى نتمنى له جميعًا مزيدًا من الانتصارات والفوز بالأميرة السمراء. وإذ تتمنى شركة تذكرتي إقامة سعيدة لجميع الأشقاء الجزائريين والضيوف الأجانب ، فإنها تلفت النظر إلى مجموعة القواعد المنظمة للبطولة على النحو التالى:

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أولًا: تنص القواعد المنظمة للبطولة على ضرورة استخراج كل مشجع لبطاقة المشجع أو الـ Fan ID وعليه حملها بصورة ظاهرة طوال تواجده فى أيام البطولة بالقاهرة أو المدن الأخرى التى تقام فيها مباريات البطولة.

ثانيًا: يوجد منفذ لشركة تذكرتى بمطار القاهرة حيث يمكن للأشقاء الجزائريين بسهولة استخراج الـ Fan ID والحصول على تذاكر المباريات.

ثالثا: تسهيلًا على الأخوة الجزائريين وحدهم، يمكنهم لضيق الوقت ولخروج عدد من المشجعين من نطاق المطار، حضور المباريات بجواز السفر وتذكرة المباراة.

رابعًا: إذ تتمنى شركة تذكرتي وشركات الأمن التابعة لها للمنتخب الجزائرى مجددًا تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولة، فإنها تعد أيضًا باستمرار التنظيم المبهر لمباريات البطولة والشكل الحضارى لجميع المباريات مع حسم كامل فى مواجهة أى خروج عن الروح الرياضة».