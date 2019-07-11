شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه «أمونيا» في رابع ودياته بمعسكر قبرص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره أمونيا القبرصي مساء الجمعة المقبل، في أخر وديات الفريق بمعسكره الخارجي بقبرص.
وكان الزمالك قد واجه كل من إيل ليماسول وفاماغوستا ودوسكا في ثلاث وديات أكد الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال الاستفادة الفنية منهم.
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