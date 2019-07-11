النعاش يعلن قائمة معسكر المكلا.. عودة سالم عوض وقراوي واستبعاد الصاصي و8 وجوه جديدة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب "سامي النعاش" أسماء 30 لاعباً لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق الأسبوع المقبل بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة النعاش، عودة الحارس سالم عوض ومحسن قراوي، وكذلك انضمام 8 وجوه جديدة لتجربتهم خلال معسكر المكلا،، أبرزهم الحارس محمد أمان، ومحمد مهيوب، ومحمد الداحي، وعمر الداحي.

كما قرر النعاش استبعاد الرباعي سعود السوادي وعلاء الصاصي وحسين الغازي وأيمن الهاجري لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى : "سالم عوض، محمد عياش،سالم الهارش، محمد أمان"

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الدفاع : "محمد فؤاد، أحمد الصادق، عمار حمصان ، مدير عبد ربه، محمد مهيوب، عبد العزيز الجماعي، محمد بارويس، علاء نعمان، محمد بقشان، ناصر محمدوه، عبد العزيز خميس، مفيد جمال"

الوسط : "عبد الواسع المطري، أحمد الحيفي، أحمد سعيد ، أحمد علوس، مناف سعيد، وحيد الخياط ،علي حفيظ، محمد المداري"

الهجوم : "عماد منصور، محسن قراوي، أحمد السروري، عمر الداحي، محمد الداحي، أحمد ماهر".

هذا وسينطلق معسكر المنتخب بالمكلا الأسبوع المقبل وستكون تدريبات اللاعبين على فترتين صباحاً ومساءً، وسيشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم بما فيهم المحترفين خارجياً، نظراً لوجود جهاز فني جديد يحتاج لوقت أكبر للتعرف على الفريق وإمكانيات اللاعبين وتحديد القائمة التي يرغب بضمها للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالعراق.

ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها على كربلاء، ويضم معه منتخبات "فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى منتخب البلد المضيف "العراق".