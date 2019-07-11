فيدال: مستقبلي في برشلونة

أكّد النجم التشيلي ​أرتورو فيدال​ Arturo Vidal بقاءه في صفوف نادي ​برشلونة الإسباني​ الموسم المقبل، على الرغم من الشائعات التي ربطت نجم يوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق بالرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيدال، في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: " حاليا أن أفكر فقط في فترة الإجازة التي أقضيها، لكن مستقبلي أراه في برشلونة، ما زال هناك سنتين في عقدي مع النادي".

وربطت تقارير صحافية في الأسابيع النجم التشيلي بالرحيل إلى صفوف الإنتر الإيطالي بطلب من المدرب أنتونيو كونتي.