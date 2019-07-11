شكرا لقرائتكم رسميا.. البرازيلى سيرجيو فارياس مديرا فنيا لطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى طلائع الجيش رسميا مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليتولى الإدارة الفنية للفريق فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق.

ومن المقرر أن ينهى سيرجيو فارياس ترتيبات توقيعه لتدريب الطلائع، فور وصوله صباح اليوم، الخميس، لمطار القاهرة برفقة ستيفانو امبكيازو مدرب الاحمال الجديد ووكيلى أعمال المدرب أحمد وجدى وأحمد سمير.

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ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

واحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى الدورى العام برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وستنتهى مسابقة الدورى العام بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.