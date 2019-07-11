سلة الأهلي تتعاقد مع الأمريكية شاكيلا نان...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادى الاهلى فى التعاقد مع اللاعبة الامريكية شاكيلا نان لتدعيم فريق كرة السلة سيدات بالنادى فى الموسم الجديد . أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى تعاقد الأهلي مع اللاعبة تم لمدة موسم واحد، وتم اختيارها من بين 3 محترفات كن مرشحات للانضمام لصفوف الفريق. وقبل ظهور المحترفة فى تدريبات الفريق نرصد اهم ما قدمته اللاعبة فى الدورى اللبنانى قبل الانتقال للقلعة الحمراء . Advertisements لعبت شاكيلا فى الدورى الألماني وحققت بطولة الكأس 2018 ، كما لعبت بالدورى اللبنانى وحققت لقب الدورى الموسم المنقضى 2019 وحققت اللاعبة فى الدورى اللبنانى جائزة أفضل لاعبة وافضل محترفة وافضل مسجلة ريباوند الموسم الماضى حيث سجلت اعلى ريباوند موسم 2019 وكان مسئولى جهاز كرة السلة سديات بالاهلى قد دخل فى مفاوضات مع ريم موسى فى محاولة لإعادتها مرة أخرى للعب بصفوف الفريق، قادمة من الدورى البرتغالى بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع رضوى محمد لاعبة فريق الغابة يذكر أن فريق سلة سيدات الأهلى توج ببطولة دورى المرتبط وكذلك دورى السوبر موسم 2018/2019

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