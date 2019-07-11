شكرا لقرائتكم أول بلاغ رسمى للنائب العام ضد لاعبى منتخب مصر والشركة فى اعلان الاعتذار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت أصداء هزيمة لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم مستمرة، عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دو الـ 16، خلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي على استاد القاهرة.

وتعرض لاعبي المنتخب لهجوم عنيف جديد، عقب ظهورهم في إعلان تلفزيوني، يعتذرون خلاله عن الخروج المهين، من خلال إعلان تلفزيوني، دون مراعاة مشاعر الجماهير الغاضبة، حيث شارك سداسى المنتخب أحمد المحمدي، ومحمود علاء، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، ومحمود دونجا فى الاعلان.

واتهمت الجماهير لاعبي المنتخب بالبحث عن المكاسب المادية فقط وعدم الاهتمام بغضب الشارع المصري، وسط العديد من التعليقات على فيديو الإعلان الذي طرحته الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى تطور سريع ومفاجئ، تلقى النائب العام، أول بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم ضد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسكو مصر، و6 لاعبين من منتخب مصر، يتهمهم فيه بإهانة الشعب المصرى بشأن ما أطلق عليه "إعلان الهزيمة" الذي أنتجته شركة بيبسيكو مصر وشارك فيه المُبلغ ضدهم من الثاني حتى السابع بالظهور فيه للإعتذار عن هزيمة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم وخروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019 .





وتضمن البلاغ المُقيد برقم ٩٤٦٨ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام قائمة بأسماء اللاعبين المقدم ضدهم البلاغ وهم كل من: " طارق حامد السعيد حامد، ومحمود حسن وشهرته (تريزيجيه)، وأحمد المحمدي، وأحمد حسن كوكا، ومحمود علاء، ونبيل دونجا – لاعبى المنتخب المصري لكرة القدم".

ذكر البلاغ أن جميع اللاعبين المبلغ ضدهم شاركوا فى ما يُطلق عليه (إعلان الهزيمة) الذي أنتجته شركة بيبسيكو مصر وشارك فيه المُبلغ ضدهم من الثاني حتى السابع بالظهور فيه للإعتذار عن هزيمة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم وخروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019، إلا أن هذا الإعلان الترويجي لشركة بيبسي يُمثل إهانة بالغة للشعب المصري ويعد استغلالا من المُبلغ ضدهم لآلام وأحزان الشعب المصري على خروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019 وإعتداء على حقوق المُبلغ والشعب المصري بالمتاجرة به في شكل توجيه إعتذار دعائي مدفوع الأجر من الشركة المُنتجة للإعلان بمبالغ طائلة إلى لاعبين المنتخب المشاركين فيه.



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وبحسب ما جاء ببيان شركة بيبسكو مصر بعد انتشار الإعلان على الإنترنت أقرت في البيان بأن الإعلان تم صناعته قبل بدء بطولة الأمم الأفريقية وأنها قررت عدم إذاعته رسمياً في القنوات الفضائية بعد خروج المنتخب من البطولة – وهذا يؤكد على الإتفاق الجنائي المُسبق بين الشركة المنتجة للإعلان واللاعبين المشاركين فيه على الإهمال والتقصير والذي أدى إلى الهزيمة، وقد تكشف عن جريمة رشوة كبري من الشركة المُنتجة إلى اللاعبين المشاركين في الإعلان وتحريضهم على الهزيمة والتخلي عن المهمة الوطنية والسعي على تشتيتهم وتهيئتهم لبيع مباريات البطولة مقابل ما تقاضوه من الشركة المُنتجة نظير هذا الإعلان الحقير – هكذا يقول «البلاغ».

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فمن يبيع إعتذاره يبيع مبارياته – وفقا لـ«البلاغ» - ولا ينال من ذلك محاولة الشركة المُنتجة التبرؤ من الإعلان بأنه ليس إلا تسريب وأنه ليست النسخة الرسمية فهذه أعذار أقبح من ذنب ويؤكد على سوء النية ووقوع الجريمة بإهانة الشعب المصري وازدراؤه واستغلال ألآمه وأحزانه للترويج والتسويق لمنتج الشركة، وكذلك تحريض اللاعبين المشاركين في الإعلان على الإهمال والتقصير والهزيمة مقابل أموال وعطايا الشركة المُنتجة للإعلان والتي يمثلها المُبلغ ضده الأول.

ولما كان الأمر كذلك ويظهر هذا الإعلان المشئوم ليطعن الشعب المصري في كبريائه وكرامته، ولا يقدح في ذلك قالة الشركة المُنتجة بأنها لم تطرح النسخة الرسمية للإعلان – لأن ذلك مردود عليه بأن مجرد التصوير والاتفاق مع اللاعبين على الاعتذار للشعب عن الهزيمة للتسويق لمنتج الشركة جريمة كاملة قد تمت بالفعل بصرف النظر عن طرح الإعلان من عدمه ـ أما وقد تم تسريب الإعلان ونشره فهو مسئولية الشركة المُنتجة لأنها كانت تستهدف التسويق والترويج بالمقام الأول وهنا تتحقق مصلحة الشركة المُنتجة سواء بالطرح الرسمي للإعلان أو تسريبها للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب لأن نية الدعاية واستغلال ألم الشعب المصري مُبيتة منذ طرح الفكرة والاتفاق مع اللاعبين المشاركين في الإعلان وتقاضيهم أموال وعطايا مقابل هذا إعلان الانكسار –طبقا لـ«البلاغ».

وبربط الأحداث منذ تعطيل الميكروفون أثناء كلمة افتتاح البطولة وقبلها تم إختيار أسوأ العناصر في تشكيل المنتخب الوطني سواء المدير الفني أو اللاعبين لتمثيل مصر ثم فضيحة اللاعب عمرو وردة ثم إعلان الاعتذار موضوع هذا البلاغ والمتاجرة بالشعب المصري – نجد أننا أمام مؤامرة حقيرة ولا يستبعد المُبلغ أن تكون من تدبير النظام الأسبق لتبديد جهود الدولة المصرية في تنظيم البطولة الجارية.

وطالب البلاغ بالتحقيق في كافة الوقائع وأيضاً الوقوف على تاريخ إنتاج هذا الإعلان وعن الأموال التي تقاضاها اللاعبين المشاركين فيه وعن الهدف منه ومن قام بتسريبه وهل تحققت مصلحة للشركة المُنتجة من وراء تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي وحجم أرباح اللاعبين والشركة من ذلك، والوقوف عن سبب تكرار نفس اللاعبين في أكثر من إعلان لأكثر من شركة في فترات متقاربة جدا قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية ومن المسئول في إتحاد الكرة عن ترشيحهم لتصوير الإعلانات ومن سمح لهم بذلك وإجمالي الأموال التي تقاضاها لاعبي المنتخب في كافة الإعلانات التي شاركوا فيها والتي كانت سبباً مباشراً في تشتيتهم وتقاعسهم عن أداء مهمتهم الوطنية وباعوها لأجل إعلانات الشركات حتى انزلقت أقدامهم في الوحل بإهانة الشعب المصري والمتاجرة بآلامه وتحولوا إلى حفنة من المرتزقة يبيعون لمن يدفع .

وفى النهاية، طالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للكسب غير المشروع وللمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم برد كافة ما تحصلوا عليه من الإعلانات قبل وأثناء البطولة إلى خزينة الدولة – مع حفظ حق المُبلغ في التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 مليون جنيه متبرعاً بهم لصندوق تحيا مصر.