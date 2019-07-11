تقارير: بن رحمة ينافس تريزيجيه على الانضمام لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة برمنجهام ميل الإنجليزية عن دخول اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة المحترف في صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي في حسابات فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيلا يسعى لضم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، وبحسب بعض التقارير التركية فإن ممثلي أستون فيلا تواجدوا بالفعل في القاهرة لمتابعة تريزيجيه خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تقدم فيلا بعرض للفريق التركي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لضم جناح الفراعنة.

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وبحسب ما ذكرته برمنجهام نقلًا عن تقارير تركية فإن الجزائري بن رحمة ضمن حسابات أستون فيلا، لافتة إلى أن إدارة الأخيرة ستضم لاعبا واحدا في مركز الجناح.

وأشارت برمنجهام إلى أن تريزيجيه هو الأقرب للانضمام إلى أستون فيلا بسبب التكلفة المادية، حيث من المتوقع أن تكون مناسبة لخزينة الفريق الإنجليزي مقارنة بلاعب برينتفورد.

جدير بالذكر أن تريزيجيه قدم مردودًا جيدًا مع منتخب بلاده في بطولة الكان المقامة في مصر، حيث شارك في 4 مباريات سجل خلالها هدفًا، قبل خروج الفراعنة من المنافسة في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا.