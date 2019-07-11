مؤمن زكريا: أصبحنا على بعد خطوات لحسم الدوري.. والتتويج بأفريقيا من أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه على بعد خطوات من حسم لقب الدوري، لافتًا إلى أن المعسكر الذي يقام حاليًا في أسبانيا جاء في موعده.

وأضاف لاعب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، أن فريقه يستعد جيدًا لمباراتي المقاولون العرب والزمالك من أجل حسم لقب الدوري خلال هذا الموسم.

وأضاف :"اللعب للأهلي يضع الجميع تحت ضغط شديد، ويفرض على اللاعبين تحمل المسئولية والتحلي بالشخصية القوية".

وحول إصابته، كشف زكريا :"إصابتي بسيطة فهيّ جاءت لأنني غائب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة".

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وتابع :"أستعد بقوة وكأني أحد الصفقات الجديدة من أجل الوصول إلى أفضل مستوياتي والحصول على ثقة الجهاز الفني".

وأنهى لاعب الأهلي تصريحاته :"الكل يجتهد في الفريق، والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على رأس أولوياتنا من أجل إسعاد الجماهير".

وكان مؤمن زكريا خرج على سبيل الإعارة لصفوف أحد السعودي إلا أن الأخير قرر إنهاء إعارة اللاعب بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز والذي خاض جميع مبارياته، وست نقاط عن الزمالك والذي يمتلك ثلاث مباريات قبل نهاية المسابقة.