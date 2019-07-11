أول تعليق من المقاصة على رحيل أنتوي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، وصول أي عروض رسمية من جانب نادي الزمالك لشراء المهاجم الغاني جون أنتوي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف المشرف العام على فريق المقاصة في تصريحات عبر "الخليج 365" :"الزمالك حتى الآن لم يقدم عرضًا رسميًا لشراء أنتوي، كل ما يتردد مجرد مفاوضات لم ترتق للصورة الرسمية".

وتابع :"ننتظر وصول عرض رسمي من الزمالك لتحديد احتياجتنا لبيع أنتوي خاصة أن الأندية المصرية وتحديدًا الأهلي والزمالك يعتمدوا على دفع مقابل مادي بجانب ضم لاعبين كجزء من الصفقة".

وواصل :"أنتوي لديه عروض بالفعل من الخارج، لكن لا نريد أن نكرر ما حدث للغاني نانا بوكو مهاجم الفريق السابق".

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وأكمل المشرف العام على الفريق الفيومي حديثه، قائلاً :"نانا بوكو كان هدافًا للدوري المصري وعندما رحل على سبيل الإعارة عاد اللاعب من جديد إلا أنه لم يظهر بعدها بالشكل المطلوب".

وأنهى :"أمامنا الوقت الكافي من أجل حسم مصير أنتوي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته لكن إذا رحل للخارج سيكون نهائيًا وليس إعارة".

وكان نانا بوكو لعب في صفوف مصر المقاصة قبل أن يرحل للشباب الإماراتي في يناير 2017 ليعود اللاعب من جديد للفريق الفيومي ومنه للزمالك في يناير 2018 قبل أن يستقر حاليًا في صفوف الوكرة القطري.

ورحل جون أنتوي إلى صفوف مصر المقاصة في سوق الانتقالات الشتوية 2017 قبل أن يقرر النادي الفيومي تفعل بند شراء عقده نهائيًا من الأهلي بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه رفقة الفريق الفيومي.

جدير بالذكر أن أنتوي (25 عامًا) لعب مع المقاصة 29 مباراة أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي.