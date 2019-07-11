صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك.."مصالحة وموهبة وتقارب" يشعلون المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يسعى الأهلي والزمالك لدعم صفوفهما استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز وانطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الأهلي بدأ تحركه سريعاً واستطاع تمديد عقد إعارة رمضان صبحي والتعاقد مع المالي أليو ديانج نجم اتحاد العاصمة الجزائري، فيما يتأهب الزمالك لدعم صفوفه خاصة بعد إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" بقطع فى وتر أكيليس وغموض موقف محمود عبدالمنعم "كهربا".

وتحظى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بمنافسة شاملة، ففترة الانتقالات السابقة شهدت خصومة بين الأهلي وبيراميدز بسبب الخلافات بين إدارة الناديين والتي انتهت برحيل مالك النادي الأزرق وإعلان ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد نيته فى التعامل مع النادي الأحمر.

فترات الانتقالات السابقة أيضاً شهدت قطعية بين الأهلي والمصري على خلفية أحداث بورسعيد إلا أن مصدرا من النادي الأهلي ألمح إلي إعادة العلاقات "جزئياً " بالتعامل مع إدارة النادي الأخضر البورسعيدي في صفقة مهمة.

وخلال السطور القادمة يسرد "الخليج 365" أبرز الأسماء المرشحة للانتقال للأهلي أو الزمالك:

1- إسلام عيسي (الأهلي)

جناح النصر السابق والمصري الحالي وواحد من أبرز الأجنحة في الدوري المصري والذي يرغب الأهلي فى التعاقد معه أو علي أقل تقدير محل اهتمام.

إسلام عيسى انتقل إلى صفوف المصري منذ يناير عام 2018 قادمًا من فريق النصر في صفقة وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وشارك صاحب الـ23 عامًا في 29 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، لـ"الخليج 365"، إن ناديه تلقى عرضين محليين أحدهما من الأهلي والآخر من بيراميدز للتعاقد مع جناحه.

ولم ينف مصدر من داخل النادي الأهلي، الاهتمام باللاعب قائلاً لـ"الخليج 365" إن عيسي محل اهتمام بسبب المستويات التي يقدمها رفقة الفريق البورسعيدي ولكن المفاوضات حتى الآن لم تأخذ الصبغة الرسمية.

2- محمد عواد (الزمالك)

تصدر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي والعائد من فترة إعارة قضاها داخل صفوف فريق الوحدة السعودي، قائمة الحراس لخلافة جنش في الموسم المقبل.

تقارير صحفية كشفت خلال الأيام الماضية عن وجود جلسة جمعت اللاعب بمسؤولين من نادي الزمالك للانتقال لصفوف الأبيض إلا أن رئيس القلعة البيضاء نفى من خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي.

ورغم نفى رئيس نادي الزمالك جلوس صاحب الـ27 عامًا مع أحد من أعضاء مجلس الإدارة فإنه لم يخف رغبته في التعاقد مع اللاعب واصفًا عواد بالحارس رقم 1 في مصر حاليًا.

رئيس الزمالك أكد خلال تصريحاته أنه لن يتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على موافقة نادي الإسماعيلي لكن إدارة الدراويش حددت سعر بيع حارسها من خلال الحصول على أربعة ملايين دولار.

السعر الذي حدده مسؤولو الإسماعيلي جعل إدارة الزمالك تبتعد بعض الشيء إلا أن المفاوضات قد تتجدد مرة أخرى في ظل بحث اللاعب عن الرحيل نظرًا للوضع الذي يمر به النادي الأصفر وفقًا لتصريحات إذاعية أدلى بها سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بنادي الإسماعيلي.

3- محمد أبوجبل (الزمالك)

حارس الزمالك السابق بات مرشحاً للعودة للنادي، أبوجبل ليس بالاسم الغريب على نادي الزمالك، فصاحب الـ30 عامًا سبق وأن خاض تجربة مع الأبيض بداية من 2013 وحتى 2016 ليقرر بعدها الحارس الدولي الانتقال لصفوف سموحة.

Advertisements

الفترة الماضية شهدت تطورات في موقف انتقال أبوجبل للزمالك فكانت البداية بإعلان رئيس سموحة محمد فرج عامر بتوصله لاتفاق مع رئيس القلعة البيضاء تم من خلاله الحصول على خدمات محمد أشرف "روقة" ومحمد مصطفى على سبيل الإعارة.

هذه الصفقة قد تمهد لانتقال أبوجبل لصفوف الزمالك، إلا أن هذا وجد رد فعل آخر من جانب رئيس سموحة محمد فرج عامر والذي أعلن أن حارسه لن يرحل، مشددًا أن الزمالك غير جاد في التفاوض وفقًا لما كتبه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

4- محمد مجدي قفشة (الأهلي)

ارتبط اسم محمد مجدي "قفشة" صانع ألعاب إنبي السابق بالأهلي منذ فترة الانتقالات الماضية قبل أن يخطفه بيراميدز برئاسة تركي آل الشيخ ليعود إلى اهتمامات النادي الأحمر مرة أخرى.

وفتح ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بمؤتمر تقديم الفرنسي ديسابر باب المصالحة مع الأهلي قائلاً إن النادي الأزرق سيتعامل مع إدارة الأهلي فى صفقات ولكنه نفى فى نفس الوقت انتقال قفشة للأحمر.

ونفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، ما تردد في الساعات الماضية عن حصولهم على توقيع لاعب نادي بيراميدز محمد مجدي "قفشة" مشدداً على احترام مسؤولي الأهلي للعقود المبرمة بين اللاعبين وأنديتها وعلى أنهم لا يتفاوضون مع أي لاعب سوى بالطرق الرسمية.

وشارك قفشة مع بيراميدز خلال الموسم المنصرم في 24 مباراة في بطولتي الدوري والكأس؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه خلال 1599 دقيقة لعب.

5- عبدالله السعيد (الزمالك)

على غرار "قفشة" عاد اسم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للارتباط مرة أخرى بالزمالك بعد أن كاد اللاعب ينتقل للنادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رئيس الزمالك أكد في تصريحات سابقة خلال شهر يناير الماضي أن اللاعب سينتقل إلى صفوف الفريق الموسم المقبل (2019-2020).

ووصف رئيس القلعة البيضاء صفقة عبدالله السعيد بـ"صفقة القرن" الصيف الماضي وهي الصفقة التى توقفت عقب تدخل تركي آل الشيخ بصفته الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

ونشر الزمالك في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس 2018 صور توقيع عبدالله السعيد على عقود الانضمام للأبيض بالعام الماضي، قبل أن يجدد للأهلي ويرحل لكوبس الفنلندي.

6- طاهر محمد طاهر

يبقى طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي هو الصفقة التى تحظى بمراقبة الناديين بعد تدخل الزمالك واهتمام طويل من الأهلي.

طاهر الذى يبلغ من العمر 21 عاماً الذى يشغل مركز المهاجم الثاني والجناح يتمتع بقدرات فنية وبدنية رائعة ومن أهم المواهب المرشحة للتألق في الفترة القادمة خاصة وأن الإصابة هي ما حرمته من الانضمام للفراعنة ببطولة كأس الأمم.

وقال طاهر لـ"الخليج 365" قبل فترة الانتقالات الشتوية الماضية إن أحد الأشخاص من النادي الأهلي تواصل معه في الفترة الأخيرة لمعرفة رغبته للعب للفريق، لكن أكد أنه لم يجلس مع أي مسئول مؤخرا وأنه مرتبط بعقد مع نادي المقاولون العرب لمدة موسمين.

وأشار صاحب الـ21 عامًا، إلى أنه ترك ملف مفاوضات النادي الأهلي لوكيله ممدوح عيد (المدير التنفيذي لبيراميدز) من أجل إدارته والحديث مع مسؤولي الفريقين على كافة التفاصيل.

واعتبر طاهر الذي خاض تجربة احتراف في لوهافر الفرنسي الموسم قبل الماضي أن اللعب للنادي الأهلي هو حلم له منذ أن كان طفلا ولا يمانع إطلاقا على الانتقال للقلعة الحمراء في أي وقت مؤكدا أنه شرف كبير له.

وكشف "حينما كنت أبلغ من العمر 4 سنوات؛ ذهبت للخضوع للاختبارات وأنا أرتدي قميص الأهلي".