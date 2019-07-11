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رسميًا.. البرازيلي سيرجيو فارياس مديراً فنيًا لطلائع الجيش

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صرح مصدر مسؤل في ادارة طلائع الجيش بأنه تم التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي سيرجيو فارياس، لتولي الادارة الفنية للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للبلجيكي لوك ايميل.

ووصل سيرجيو فارياس صباح اليوم الخميس الي مطار القاهرة برفقة وكيلي اعماله احمد وجدي واحمد سمير ، لانهاء ترتيبات

توقيعه لتدريب الفريق.

وكان المدرب الجديد نال عدة ألقاب خلال مسيرته، حيث حصل على كأس العالم تحت 17 عام مع منتخب البرازيل، ومع نفس الفريق حصل على بطولة امريكا الجنوبية.

في عام 2007 فاز مع فريق بوهانج

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الكوري الجنوبي ببطولة الدوري، وفي عام 2009 فاز مع فريق بوهانج
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الكوري الجنوبي ببطولة دوري ابطال اسيا وتأهل معه الي نهائيات كاس العالم للاندية في ابو ظبي وحقق الفريق المركز الثالث.

يذكر ان طلائع الجيش تعاقد مع خمس صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم ابراهيم رخا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين ، ناصر منسي ، اسلام فؤاد.

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