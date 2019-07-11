صلاح محسن يكشف عن تفاؤله بحصد الدوري.. وإمكانية رحيله عن الأهلي

عبر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز بطولة الدوري ، مشيرا إلى إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى اليه الجميع .

وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل ، مؤكدا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية ، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة .

وعبر اللاعب عن سعادته للمشاركة في المباراة والأداء الذي قدمه خاصة انه نجح في تسجيل أحد أهداف المباراة، واشار إلى أن الأهلي سيحقق استفادة أكبر خلال مباراة اليوم أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي.

وأضاف ان كل لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، و الجميع يعمل بشكل قوي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة ، خاصة أن التركيز

منصب في الوقت الراهن على لقاء المقاولون العرب الذي لا يقل أهمية عن مواجهة الزمالك ويستلزم ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لحسم الدوري .

وأشار صلاح محسن إلى أن الأهلي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين تجمع بين عنصري الخبرة والشباب ، وهو ما يعمل الجهاز الفني على استغلاله بشكل مناسب ، مؤكدا أن مارتن لاسارتي المدير الفني يعمل على الجانب النفسي بشكل كبير ويعقد جلسات منفردة مع كل لاعب لتقويم بعض الجوانب ، بالإضافة إلي المحاضرات التي يؤكد خلالها على ضرورة الفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير.

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وقال إن لاسارتي يسدى النصائح لجميع عناصر الفريق بهدف تطوير مستواهم ، وكل اللاعبين يقدرون جيدا رغبة الجماهير في الفوز بالدوري ولديهم إصرار كبير على تحقيق هذا الهدف للحصول على دفعة قوية

في الموسم الجديد تساعد الفريق ،على حصد دوري الابطال في نسخته الجديدة .

وانتقل اللاعب للحديث عما تردد حول تلقيه عددا من العروض للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه لا يشغل ذهنه بذلك ، وأنه على الصعيد الشخصي لن يرحل عن الأهلي ، وسعيد للغاية بارتداء قميص الفريق و يأمل في الفوز بالبطولات وكتابة تاريخ كبير مع الفريق الذي ضحى بالكثير من أجل الانتقال اليه و يتمنى الاستمرار بقميص الأهلي حتى الاعتزال .

وأشار صلاح محسن إلى أنه يحظى بالدعم الكامل والمساندة من جانب الجميع داخل الفريق سواء على صعيد الجهاز الفني أو اللاعبين ، وهو ما يدفعه لتحقيق طموحاته والمساهمة في حصد الألقاب.

واضاف انه كأي مهاجم في العالم يحلم بالفوز بلقب هداف الدوري، ويقاتل في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة في المباريات وهو متفاءل بالمرحلة المقبلة ، مشددا على ان تحقيق الانتصارات مع الاهلي تأتي فوق كل اعتبار.

وعبر صلاح محسن عن حزنه الشديد بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، و كان يتمنى ان يحالف المنتخب التوفيق ويفوز بالبطولة ، وأشار إلى أنه يحلم بالمساهمة في تأهل المنتخب الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو.