اتحاد الكرة يصدم الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه من المستحيل تنفيذ طلب الأهلي بفتح القيد للموسم الجديد في الوقت الحالي. للموسم الجديد في الوقت الحالي. قال المصدر، إنه لا يمكن فتح القيد المحلي للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الحالي بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو الجاري.

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