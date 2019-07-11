اليوم.. الذكرى السادسة لرحيل الغزال الأسمر

تحل، اليوم الخميس، الذكري السادسة على وفاة إبراهيم يوسف، نجم الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل إثر أزمة قلبية، في 11 من يوليو 2013.

حصل الغزال مع نادي الزمالك على

بطولة الدوري في ثلاث مرات، وعلى كأس مصر في مرتين، وعلى دوري أبطال أفريقيا في مرتين، وعلى الكأس الأفرو أسيوية للأندية عام1988.

أما عن الألقاب الفردية فحصل على جائزة أفضل لاعب مصري في أكثر من مرة، وحصل على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" لسنة 1984، وثالث أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف نفس المجلة سنة 1985.