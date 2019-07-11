محمد يوسف: لاعبو الأهلي الدوليين قادرين على تجاوز الخروج الافريقي

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية انضمام اللاعبين الدوليين، إلى معسكر إسبانيا لاستكمال عناصر الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيجلس معهم فور وصولهم، لتوضيح أهمية المرحلة الحالية ومحو آثار الخروج من بطولة إفريقيا والانخراط سريعا في أجواء المعسكر .

واشار المدرب العام إلى أن لاعبي الأهلى الدوليين لديهم من الخبرة ما يكفي لتجاوز اي شيء ، وقال إن كرة القدم لا تتوقف عند الانتصارات او الانكسارات واللاعب المحترف هو الذي يعيش بتوازن نفسي ولا ينتشي كثيرا عند التتويج

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ببطولة أو ينكسر عند الخسارة في أخرى، وبالتأكيد مر اسبوع او اكثر على خروج منتخب مصر من كأس الأمم، ولابد من غلق هذه الصفحة للتفكير فيما هو قادم.

وأكد يوسف ان الأهلي مقبل على مرحلة صعبة ولديه مباراتان غاية في الأهمية يحسمان بطولة الدوري ومجهود موسم شاق وعنيف يعتبره الجميع موسما استثنائيا في كل شيء ،واللاعبون الدوليون يعلمون ذلك بالتأكيد ولديهم تجارب كثيرة ومخزون تراكمي من الخبرات يمكنهم من تجاوز

هذه المرحلة بسرعة .

و تحدث المدرب العام عن مسئوليات الأهلي الكثيرة والمنافسات المتعددة التى يخوضها الفريق على الصعيدين المحلي الإفريقي، وقال إن الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة ولا تقبل بغير التتويج بكل البطولات ،مؤكدا أن الجهاز الفني يعلم ذلك جيدا ، لهذا فالجميع هنا في اسبانيا يسابقون الزمن لتأهيل الفريق والصعود بالمنحى الفني لقمته من اجل الوصول إلى الهدف المحدد من المرحلة الحالية والتتويج ببطولة الدوري.

واختتم المدرب العام حديثه برسالة لجماهير الاهلي، مؤكدا أنها الشريك الأساسي في كل النجاحات والبطولات التى يحققها الفريق ، مطالبا الجماهير بدعم الفريق ومساندته في الفترة المهمة المقبلة من اجل التتويج ببطولة الدوري وإسعادهم على كافة المستويات المحلية والقارية