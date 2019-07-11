نجم الأهلي السابق: أجيري خدعنا.. والبدري هو الأنسب لخلافته

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لم يترك بصمة مع الفراعنة.

قال بلال، في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، "أجيري خدعنا وجعل المنتخب مستباحًا دفاعيًا لأضعف المنتخبات، ولم يمنح أدوارًا دفاعية

لصلاح، فهو مدرب لا يملك حلولًا تكتيكية لمنحه مميزات أكثر".

أوضح، "لقد لعب المدير الفني المكسيكي خلال المباريات الودية بشكل هجومي، وبخطط مختلفة عن هيكتور كوبر، ولكن مع بداية البطولة الأفريقية،

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رأينا العكس تمامًا".

وأضاف، أن عبدالله السعيد ظهر بمستوى سيئ للغاية في البطولة يختلف عن قدراته.

وأشار إلى أن حسام البدري، مدرب الأهلي السابق، هو الأحق لخلافة خافيير أجيري، نظرًا لامتلاكه الخبرة الأفريقية.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا الجارية حاليًا، على يد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 بهدف في الوقت القاتل.