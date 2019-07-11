تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي.. ولاسارتي يجتمع مع نجيب

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المران الصباحي على تنفيذ العديد من الفقرات الخططية بالمران الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي.
وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة بالكرة مع التركيز على الاختراق من العمقلإنهاء الهجمات بشكل سليم.
كما عقد لاسارتي جلسة قصيرة مع محمد نجيب مدافع الفريق عقب نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر اسبانيا.
وتحدث مع نجيب في حضور اليخاندرو مخطط الأحمال عن بعض
وكان نجيب قد شارك في الشوط الأول من مباراة سوكر سمارت الودية التي فاز بها الاهلي بتسعة أهداف دون مقابل
ويلتقي الأهلي في السادسة والنصف مساء اليوم مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في ثاني لقاءات معسكر اسبانيا الودية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
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