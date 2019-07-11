صبحي يبحث تطوير البنية التحتية الانشائية الرياضية بالساحل الشمالي والعلمين

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير مركز مارينا العلمين، والسيد العامري فاروق عضو مجلس الادارة ونائب رئيس النادي الأهلي ، وذلك لمناقشة بحث تطوير البنية التحتية الانشائية الرياضية بالساحل الشمالي والعلمين.
وفي هذا الصدد أكد وزيرالشباب والرياضة بأن الوزارة لديها خطة طموحة لبحث زيادة الاستثمار الرياضي في مختلف مناطق الجمهورية، خصوصا المناطق السياحية، مشيرا الى أن الرياضة أصبحت تلعب دورا مهما في التنشيط السياحي.
وأضاف صبحي بأن تلك المناطق سوف يكون لها عظيم
واختتم صبحي تصريحاته بأن الدولة تشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال في مختلف المجالات والقطاعات، والمجال الرياضي أصبح واحدا من أهم المجالات التي تهتم الدولة بتنميتها ووضعها على الأجندة الاستثمارية.
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