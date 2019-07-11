محمد يوسف: الجهاز الفني وضع برنامج متكامل خلال معسكر اسبانيا

عبر محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق داخل معسكره الحالي بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وقال إن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان موفقا للغاية في اختيار مكان المعسكر الذي يعد نموذجيا في كل شيء، نظرا لتوافر كافة الإمكانات التي تساعد على النجاح من حيث المناخ المثالي والإقامة المميزة والتنقلات السريعة و جودة ارضية ملعب التدريبات وتوافر الأدوات في الجيم ، وهو ما يساعد الجهاز الفني على استكمال برامجه التأهيلية استعدادا للمرحلة القادمة .

وأضاف المدرب العام للأهلي ان اهداف المعسكر الحالي تختلف عن طبيعة المعسكرات المعتادة التي تستهدف إعداد اللاعبين للموسم الجديد ، فهذا المعسكر يأتي خلال استكمال الأهلي للموسم الحالي وأمامه مباراتان حاسمتان في بطولة الدوري ، ولهذا يسعى الجهاز للوصول بالفريق إلى

أفضل مستوى من اللياقة البدنية والفنية من خلال تكثيف التدريبات قبل مواجهة المقاولون المقبلة .

وأوضح يوسف أن الأهلي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف المرحلة، مشددا على ان الجهاز الفني وضع برنامجا متكاملا خلال فترة المعسكر يعمل من خلاله على أكثر من اتجاه؛ سواء من الناحية البدنية او الخططية والمهارية، مع استكمال النواقص التى يحتاجها كل لاعب على أن يتخلل البرنامج اقامة عدة مباريات ودية متدرجة المستوى لتحقيق اهداف محددة.

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وشدد المدرب العام على ان الجهاز الفني لا يهمه في المقام الأساسي نتيجة المباريات التحضيرية اثناء فترة المعسكر، ولهذا استهل الأهلي ودياته في إسبانيا بمواجهة فريق سوكر سمارت وفاز عليه بتسعة اهداف نظيفة ،مؤكدا ان النتائج

ليست مهمة هنا؛ لأن الجهاز الفني لديه اهداف اخرى من وراء هذه المباراة اهمها رؤية أكبر عدد من اللاعبين مع الوقوف بشكل مبدئي على بعض النواقص التي يحتاجها الفريق وغيرها من الأمور الفنية التي يسعى الجهاز من ورائها للوصول باللاعبين إلى قمة المستوى الفني والبدني مع نهاية فترة المعسكر.

واستكمل محمد يوسف الحديث عن المباريات الودية وقال إن الفريق سيخوض اليوم الودية الثانية أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي وهي بالتأكيد ستكون اقوى من مباراة سوكر سمارت وسيتم من خلالها تنفيذ رؤية واهداف معينة للجهاز، ومن بينها منح بعض اللاعبين فترة مشاركة اطول وسط احتكاك قوي للوقوف على مستوى الفريق بدقة وعلاج السلبيات والبناء على الإيجابيات خلال الفترة المتبقية من عمر المعسكر .

وأوضح المدرب العام أن الأهلي سيخوض اليوم المران الصباحى قبل مواجهة نيو بورت كاونتي، على ان يشتمل على جزء فني وخططي محدد، مع تخفيف الحمل البدني استعدادا لهذه المباراة التى يأمل الجهاز الفني الاستفادة منها دون الخروج بإصابات تؤثر على إعداد الفريق للارتباطات الرسمية المهمة المقبلة.