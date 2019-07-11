رياضة | البرازيلي سيرجيو فارياس مدربا لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيلي سيرجيو فارياس مدربا لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتدريب الفريق خلفاً للبلجيكى لوك إيميل.

ووصل سيرجيو فارياس صباح اليوم الخميس إلى مطار القاهرة برفقة ستيفانو امبكيازو مدرب الأحمال الجديد لتوقيع العقود بشكل رسمي.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات هم إبراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائي بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.