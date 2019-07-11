رياضة | هازارد يزيد أوجاع جاريث بيل في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يزيد أوجاع جاريث بيل في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو ريال مدريد، في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، ليكون واحدا من أهم الصفقات للفريق الملكي ضمن تدعيمات الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية ، أن هازارد سيكون القائد الأول خط هجوم النادي الملكي وهو الدور الذي تم منحه لبيل قبل عام , خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو الى صفوف نادي يوفنتوس " .

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وتابعت الصحيفة:" هازارد رحل عن تشيلسي كنجم للفريق، لقد كانت صفقته رغبة زيدان منذ أمد بعيد. ولذا فإن مدريد الجديد سيتمحور حوله، ومنذ المران الأول في كندا ظهرت بعض الإشارات حول دور هازارد " .

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيل فشل في قيادة خط الهجوم لبيل العام الماضي بعد رحيل كرستيانو .