رياضة | يوفنتوس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير هولندي أن نادي اليوفنتوس الإيطالي قام برفع العرض المالي من أجل التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت في الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للصحيفة الهولندية "دي تيليجراف" إن يوفنتوس قام برفع عرضه المالي إلى 67 مليون يورو من أجل ضم المدافع الهولندي السبت المقبل تقديمه في مدينة تورينو.

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وتابعت الصحيفة أن أياكس يريد الحصول على مبلغ 75 مليون يورو مقابل الاستغناء دي ليخت، خاصة وأن وكيل اللاعب مينو رايولا، سيحصل على 11 مليون يورو في حال اتمام الصفقة.

وأوضحت تقارير أيضاً إلى أن السيدة العجوز توصل لاتفاق مع دي ليخت، بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل الحصول على 9 ملايين يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت، وفي انتظار موافقة ناديه أياكس.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني يرغب اللاعب دي ليخت ولكن اليوفينتوس تقدم بعرض مالي كبير لإغراء اللاعب لتفضيل اللعب في تورينو عن كتالونيا.