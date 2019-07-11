رياضة | موعد مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية في معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية في معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو التي تبعد عن مقر إقامة الفريق حوالي نصف ساعة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الاثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وفاز بنتيحة تسعة أهداف دون مقابل.